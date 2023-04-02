Движение временно ограничат на нескольких улицах в СВАО, ЮАО и САО

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, улица Бажова, 30 Карта всех событий

На нескольких улицах в СВАО, ЮАО и САО временно изменится схема движения транспорта в связи с проведением строительных работ и восстановлением инженерных сетей. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

До 21 июля будет недоступен для проезда участок от дома № 202 на проспекте Мира до дома № 17, строение 10, на улице Бажова, а также участок местного проезда от дома № 17, строение 14, до дома № 30 на улице Бажова.

Кроме того, до 30 апреля будет перекрыто несколько полос движения на двух участках Каширского шоссе, а до 30 июня будут вводиться ограничения движения в 1-м Котляковском переулке. Отмечается, что до середины осени введут ограничения на участках Коровинского шоссе, Селигерской улицы и проектируемого проезда № 6191, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что на некоторых улицах в четырех округах столицы в ближайшее время изменится схема движения транспорта. Так, в период с 1 апреля до 1 сентября будет полностью перекрыт участок Андроновского шоссе в районе дома № 55 на Авиамоторной улице.