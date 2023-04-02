Семилетний ребенок утонул в бассейне на Левобережной улице в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Семилетний мальчик утонул во время занятия в бассейне на Левобережной улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 2 апреля.

— Головинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель ребенка, — сказала она.

По предварительной информации, 1 апреля во время занятия мальчик прыгнул в воду и не смог самостоятельно всплыть. Он скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

Похожая история произошла в Подольске. Во время занятий по плаванию в бассейне утонула 14-летняя школьница. Юная спортсменка выполняла упражнение, но неожиданно начала барахтаться в воде, после чего погрузилась на дно и осталась неподвижной.