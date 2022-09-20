Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Появились подробности трагедии, которая случилась в Подольске, где в одном из бассейнов утонула 14-летняя школьница. Следователи задержали ее тренера, которая подозревается в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

На кадрах, которые появились в СМИ, видно, что женщина бросилась в воду только через несколько минут после трагедии. А до этого она стояла с телефоном в руках.

Юная спортсменка выполняла упражнение, но неожиданно начала барахтаться в воде, после чего погрузилась на дно и осталась неподвижной.

— Девочка утонула примерно в этом месте. В этой части дорожки глубина — по грудь, примерно 1,20 метра. Кажется, что не слишком много. Но для подростка эта глубина оказалась фатальной, — рассказал корреспондент «Известий» в сюжете, снятом для Пятого канала.

Отмечается, что секцию плавания в Подольске открыли шесть лет назад. На сайте больше 600 положительных отзывов. Представители администрации бассейна разговаривать с прессой отказались. А вот рядовые сотрудники — тренеры — рассказали, что погибшая девочка занималась синхронным плаванием профессионально. За четыре года она смогла достигнуть серьезных результатов, скорее всего, во время тренировки ей стало плохо.

— Я не могу сказать, как такое возможно. Это вообще, это какой-то... Судьба, наверное. Ну невозможно — девочке ведь по пояс. Хотя и в тарелке можно утонуть, — дала комментарий инструктор по плаванию Светлана Мартынова.

В настоящее время тренера погибшей школьницы допрашивают следователи. В ее квартире сестра присматривает за племянниками. Она не верит, что мать двоих детей могла допустить гибель чужого ребенка.

— Никогда такого не было. Таких ситуаций не было. У нее у самой двое маленьких детей. У нее звание мастера спорта по синхронному плаванию. Все родители о ней хорошо отзывались. Также дети ее очень любили, — рассказала сестра инструктора.

По словам отца девочки, она была абсолютно здорова. Причина ее гибели станет ясна только по результатам экспертизы.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 18 сентября в подмосковном Подольске. Во время тренировки секции по синхронному плаванию утонула девочка.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Вскоре в рамках дела задержали 32-летнюю сотрудницу бассейна, которая работала тренером.

Прокуратура заявила, что взяла расследование под свой контроль. Также ведомство проводит проверку по факту гибели подростка.