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Юная спортсменка утонула во время тренировки в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Юная спортсменка утонула во время тренировки в Подмосковье
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В подмосковном Подольске 14-летняя синхронистка утонула во время тренировки по синхронному плаванию. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 19 сентября.

По ее словам, по факту трагедии, которая произошла 18 сентября, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Вскоре в рамках дела задержали 32-летнего тренера физкультурно-оздоровительного центра. Следственный комитет в ближайшее время будет ходатайствовать перед судом об избрании для нее меры пресечения.

Другая похожая трагедия произошла в столице. Девочке стало плохо во время тренировочного заплыва в бассейне, и она ушла на дно. Спасти ее не удалось.

Подмосковье Московская область Смерть Дети Подольск
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