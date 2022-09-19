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Прокуратура проведет проверку в связи с гибелью юной спортсменки в подмосковном бассейне

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура проведет проверку в связи с гибелью юной спортсменки в подмосковном бассейне
Фото: gov.spb.ru

Подмосковная прокуратура проведет проверку по факту гибели 14-летней девочки в бассейне в Подольске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 19 сентября.

По ее словам, ведомство проверит действия должностных лиц, ответственных за безопасность образовательного процесса и оценит обстоятельства случившегося с правовой точки зрения.

Также Короткова пояснила, что прокуратура взяла ход и результаты расследования уголовного дела СК по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека», под свой контроль.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 18 сентября. Во время тренировки по синхронному плаванию 14-летняя спортсменка утонула. По возбужденному уголовному делу задержана 32-летняя сотрудница центра, работавшая тренером.

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