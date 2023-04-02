Секретарь СНБО Украины предложил «переименовать» Севастополь

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в воскресенье, 2 апреля, предложил «переименовать» Севастополь.

— Переименовывается в «объект № 6». Верховная рада Украины позже примет решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар, — сказал он.

По словам Данилова, это поможет разорвать ассоциации с городом русской воинской славы. Он также считает, что нужно снести памятник затопленным кораблям, а на его месте поставить другой «памятный знак», передает ТАСС.

До этого проспект Юрия Гагарина в Киеве переименовали в честь первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка. За новый вариант названия проголосовали 21 тысяча горожан.

Также в ноябре 2022 года на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция о переименовании России в Московию. Авторы петиции также предлагают замену терминов «русский» и «Российская Федерация» на «московский» и «Московская Федерация» соответственно.