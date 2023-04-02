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Все новогодние украшения демонтировали в Москве

Никита Худяков
Город
Все новогодние украшения демонтировали в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили демонтаж новогодних световых конструкций в столице. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по демонтажу праздничных декоративных конструкций. Световые тоннели, шары, арки и навесные гирлянды отправили на специальные склады, где они будут храниться до следующего Нового года, — сказал он.

По словам заммэра, декоративные конструкции очистят и проверят на предмет повреждений. Отмечается, что все оборудование будет использоваться повторно. Кроме того, конструкции основаны на энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Также Бирюков сообщил, что в столице в этом году появится свыше 60 тысяч умных фонарей. Они позволяют специалистам в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение и многое другое.

Петр Бирюков демонтаж Москва
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