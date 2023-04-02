Иммунолог Логина перечислила неожиданные последствия аллергии на пыльцу

Фото: Unsplash

У аллергии на пыльцу имеются опасные проявления. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

— При попадании на кожу могут быть покраснения и раздражения. Если пациенты не обращаются за помощью и стараются справиться с симптомами с помощью антигистаминных препаратов и занимаются самолечением, то в дальнейшем может присоединиться перекрестная пищевая аллергия, — сказала Логина.

По ее словам, аллергия появляется, когда в структурах молекул аллергенов имеются аминокислоты. Кроме того, при аллергии на пыльцу березы возникает непереносимость практически всех косточковых фруктов.

Врач отметила, что пищевая аллергия может проявляться круглый год и принимать тяжелые формы, поэтому необходимо вовремя обращаться к врачу.

В весенний период некоторые люди могут столкнуться с серьезным обострением аллергии на пыльцу. Грамотные действия при проявлении симптомов способны практически исцелить от аллергии, пояснила Логина в беседе с «ВМ».