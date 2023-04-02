«Внедряются в слизистую органов»: иммунолог Логина назвала самые опасные аллергены ранней весны

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В весенний период некоторые люди могут столкнуться с серьезным обострением аллергии на пыльцу. Грамотные действия при проявлении симптомов способны практически исцелить от аллергии, при этом самолечение может быть крайне опасным. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

Основные весенние аллергены

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что существует целый ряд растений, провоцирующих аллергию на пыльцу в весенний период. Ранней весной цветут кустарники и деревья:

орешина;

лещина;

ольха;

береза.

— Среди деревьев самый распространенный аллерген для жителей Москвы, Подмосковья и средней полосы России — береза. У нее своеобразное строение молекулы, из-за чего аллергические реакции проявляются наиболее сильно. Она буквально внедряется в слизистую оболочку органов дыхания и трудно удаляется, — объяснила Логина.

Симптомы и опасные последствия аллергии

Пыльца проникает в организм в основном через органы дыхания, отметила специалист. Основные симптомы:

заложенность носа и обильные слизистые выделения из него;

раздражение;

зуд слизистой оболочки;

першение;

приступы кашля.

— В тяжелых случаях присоединяется пыльцевая (или сезонная) бронхиальная астма, — дополнила медик.

У аллергии на пыльцу имеются и более опасные проявления, предупредила иммунолог.

— При попадании на кожу могут возникнуть покраснение и раздражение. Если пациенты не обращаются за помощью и стараются справиться с симптомами с помощью антигистаминных препаратов, занимаются самолечением, то в дальнейшем может присоединиться перекрестная пищевая аллергия, — предостерегла Логина.

Пищевая аллергия появляется, так как в структурах молекул аллергенов имеются аминокислоты, у которых есть схожие реакции с аминокислотами овощей и фруктов, объяснила специалист.

— При аллергии на пыльцу березы возникает непереносимость практически всех косточковых фруктов — яблок, груш, абрикосов, персиков, черешни и других, — подчеркнула Логина.

При возникновении аллергии важно вовремя обратиться к специалисту, заверила врач.

— Перекрестная пищевая аллергия проявляется круглый год и принимает более тяжелые формы — вплоть до отека гортани и даже анафилактического шока. Чтобы этого не допустить, нужно вовремя обратиться к врачу, — порекомендовала Логина.

Возможное лекарство — переезд

Как отметила специалист, аллергия излечима: современные технологии позволяют лечить все виды аллергии на пыльцу и избавляться от других типов аллергенов.

По мнению врача, следить за расположением пыльцы бессмысленно: обострение вызывают даже незначительные дозы. В какой-то степени это сказывается на активности проявления симптомов, но избежать контакта с пыльцой можно только при переезде в другой регион на время цветения, считает аллерголог.

Однако переезд способен помочь лишь в легких случаях, уточнила медик.

— Обострения симптомов при помощи переезда можно избежать, если нет перекрестной пищевой аллергии. Во всех остальных случаях лучше обратиться к врачу, — уверена Логина.

Важно учитывать, что после периода, связанного с аллергией на пыльцу деревьев, опасное время для аллергиков не заканчивается, подчеркнула врач. Затем наступает сезон цветения, при котором обостряется аллергия у людей на фоне непереносимости пыльцы злаковых и луговых трав. В этих случаях возможно появление перекрестной пищевой аллергии в виде непереносимости круп и хлебобулочных изделий, заключила специалист.