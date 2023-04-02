Суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы

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Тушинский районный суд признал Англо-американскую школу Москвы виновной в нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности в России и приостановил ее работу. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 2 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

— Признать Автономную некоммерческую общеобразовательную организацию «Англо-американская школа Москвы» виновной в совершении административного правонарушения, — говорится в постановлении суда.

Работа школы приостановлена на 90 дней. Согласно проведенной еще в конце февраля проверке, в работе учебного заведения были обнаружены некоторые нарушения.

Так, к работе с учениками были допущены преподаватели без документов об образовании и соответствующей квалификации. На момент суда в школе обучалось около 1200 человек, в том числе дети американских, канадских и британских дипломатов.

Само образовательное учреждение было открыто еще в 1949 году. Оно было учреждено посольствами США, Великобритании и Канады.

Школа предлагает международную образовательную программу с дошкольного возраста до 12-го класса. Обучение ведется на английском языке и является платным, стоимость одного года обучения в школе достигает 2,5 миллиона рублей.