ВСУ ударили по Мелитополю кассетными боеприпасами

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Украинские войска обстреляли Мелитополь в Запорожской области кассетными боеприпасами. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

— По информации оперативных служб, удар по Мелитополю был осуществлен с РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов, — говорится в сообщении.

В результате инцидента, как уточняется, пострадали мирные жители. На местах обстрелов работают сотрудники Следственного комитета России и экстренные службы города, говорится в Telegram-канале «Администрация города Мелитополя».

27 марта украинская армия также нанесла артиллерийские удары по Мелитополю. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в результате обстрела пострадали четыре человека, несколько зданий оказались повреждены.

Еще один взрыв в Мелитополе произошел 23 марта около 07:30 по местному времени. В результате случившегося пострадал полицейский.