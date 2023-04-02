Умер один из самых титулованных композиторов Японии Рюити Сакамото

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Японский композитор Рюити Сакамото, лауреат премий «Оскар», «Грэмми» и BAFTA, двукратный лауреат премии «Золотой глобус», скончался на 72-м году жизни. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщила газета Yomiuri.

Сакамото скончался 28 марта. Композитор в течение последних девяти лет страдал от онкологии, а в 2022 году стало известно, что у него уже четвертая стадия заболевания, передает газета.

Рюити Сакамото родился 17 января 1952 года в Токио. Будущий композитор обучался в Токийском национальном университете изящных искусств и музыки.

Там Сакамото получил степень бакалавра в области музыкальной композиции и степень магистра с особым уклоном в области электронной и этнической музыки.

Музыка Сакамото, в которой в полной мере используются синтезаторы, называется техно-поп. Она произвела фурор в Японии и имела успех в других странах мира.

Сакамото больше всего известен по музыке к фильмам Бернардо Бертолуччи «Последний император», «Под покровом небес» и «Маленький Будда».

Кроме того, в 1983 году он исполнил одну из главных ролей в фильме Нагисы Осимы «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», к которому также написал музыку. Партнерами по фильму Сакамото стали такие мировые звезды, как Дэвид Боуи и Такеси Китано.