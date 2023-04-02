С 3 апреля на Ленинградском направлении значительно изменится расписание поездов

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Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

С 3 по 6 апреля на Ленинградском направлении значительно меняется расписание движения поездов. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 11:30 до 16:30 будет остановлено движение поездов на всем участке от Зеленограда (Крюково) до Ленинградского вокзала. В остальное время поезда будут ходить реже: в пиковые часы интервалы увеличат до 20 минут, во вне пик — до 40 минут, — говорится в сообщении.

Кроме того, часть поездов будет следовать без остановок. Данные изменения необходимы для подготовки к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Горожан призывают пользоваться наземным транспортом. Так, на маршрут № 400 от Зеленограда до станций метро «Беломорская» и «Речной вокзал» дополнительно выйдут 10 автобусов, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 3 по 29 апреля изменится расписание вечерних поездов на Савеловском направлении МЦД-1. Речь идет о поездах, совершающих поездки по будням с 19:00 до 06:00. В частности, с 19:00 до 22:00 интервал движения составов увеличится до 20 минут, а с 22:00 до 06:00 — до одного часа.

Фирменный поезд «Жигули», следующий между Москвой и Самарой, изменит расписание и нумерацию в апреле. Кроме того, он будет приезжать на Павелецкий вокзал вместо Казанского.