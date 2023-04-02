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«Катастрофа»: Байдену сообщили плохие новости с Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Катастрофа»: Байдену сообщили плохие новости с Украины
Фото: whitehouse

Участие США в украинском конфликте привело к катастрофическим последствиям. Об этом заявил в воскресенье, 2 апреля, конгрессмен-республиканец Пол Госар.

— Американское участие в конфликте между Россией и Украиной стало эпической катастрофой. Каждый день без мира — это еще один день, ставящий под угрозу хрупкую безопасность, которой мир наслаждался на протяжении десятилетий, не подвергаясь риску разрушительного воздействия ядерного оружия, — поделился он.

По мнению Госара, плохое состояние финансов Соединенных Штатов уже приводит к тому, что страна буквально разваливается. Несмотря на это, президент США Джо Байден продолжает активно поддерживать и снабжать Украину.

Американские города страдают от разгула преступности и бездомности, а опиоидная эпидемия разрушает семьи и сообщества. Государство находится в состоянии кризиса, передает слова политика портал Iowa Standart.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон собирается расширить расходы на армию после того, как Россия одержит победу над киевским режимом. Он предупредил, что бюджет на эти цели возрастет на 1,8 триллиона долларов.

По словам Риттера, глава Пентагона Ллойд Остин уже поговорил об этом с конгрессменами. Он затребовал 300 миллиардов долларов, чтобы восполнить пробелы в оборудовании из-за постоянных поставок на Украину.

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