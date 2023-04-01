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Американские власти собираются увеличить расходы на армию после победы России над киевским режимом. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

— Председатель объединенного комитета начальников штабов говорит, что когда Россия победит, мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться, — сказал он.

По его словам, американцы планируют увеличить военный бюджет до 1,8 триллиона долларов. В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин уже обратился с вопросом об увеличении расходов к Конгрессу: он потребовал 300 миллиардов долларов на восполнение военного оборудования, отправленного на Украину.

Также Риттер заявил, что решение правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине приведет к тяжелым последствиям. По его словам, Вашингтон отклоняет предложения о прекращении огня, так как Западу необходим конфликт между Украиной и Россией.

Стало известно, что американские власти в 2024 году потратят на закупку вооружения рекордные 170 миллиардов долларов. Помимо закупки оружия, США планируют потратить 145 миллиардов долларов на исследование и разработку вооружений.