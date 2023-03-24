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Американский разведчик заявил, что Украина потеряет сотни тысяч солдат из-за решения США

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Американский разведчик заявил, что Украина потеряет сотни тысяч солдат из-за решения США
Фото: gur.gov.ua

Решение правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине приведет к тяжелым последствиям. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем YouTube-канале.

— (Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома — прим. «ВМ») Джон Кирби говорит, что мы не хотим прекращения огня? Какой же он безумец. Поверьте мне, дальше будет еще хуже, погибнут еще сотни тысяч украинцев, и это на совести Кирби, (президента) Джо Байдена и правительства США, — сказал он.

Бывший военный отметил, что Вашингтон отклоняет предложения о прекращении огня, так как Западу необходим конфликт между Украиной и Россией.

Также Риттер спрогнозировал побег президента Украины Владимира Зеленского из страны. Эксперт убежден, что президент Украины может погибнуть либо от удара российской армии, либо от рук солдат ВСУ из-за политической нестабильности в стране.

Кроме того, бывший военный заявил, что Вооруженные силы Украины потеряют Артемовск и это приведет к поражению страны и падению Владимира Зеленского. По его мнению, битва за Артемовск — та, в ходе которой будет написана история.

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