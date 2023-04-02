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МВД раскрыло подробности взрыва, при котором погиб военкор Татарский

Евгений Белоусов
Происшествия
МВД раскрыло подробности взрыва, при котором погиб военкор Татарский
Фото: Telegram / Москва 24

Взрыв, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, произошел примерно в 18 часов. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

— В кафе на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники, — говорится в сообщении.

Также в город была направлена группа сотрудников ГУ уголовного розыска МВД. Целью выезда является оказание помощи сотрудникам ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в установлении лиц, причастных к организации взрыва.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что взрывное устройство было спрятано в статуэтку. Незадолго до самого взрыва ее подарили Татарскому.

Взрыв произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной. По предварительным данным, при инциденте также пострадали 16 человек.

О смерти Владлена Татарского первоначально сообщил министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

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