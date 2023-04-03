Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: Более 20 тысяч рабочих мест появится в ТиНАО благодаря городской программе

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Более 20 тысяч рабочих мест появится в ТиНАО благодаря городской программе
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

По соглашениям с городом в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) инвесторы построят 27 объектов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С 2021 года город подписал 11 соглашений с инвесторами о строительстве недвижимости в ТиНАО. В результате там появится 27 объектов — образовательные учреждения, промышленные технопарки, торговые комплексы и бизнес-центры, куда смогут трудоустроиться более 20 тысяч человек, — заявил он.

По словам заместителя мэра, к 2028 году инвесторы построят в ТиНАО 17 образовательных учреждений. После ввода объектов в эксплуатацию и их передачи на баланс города туда смогут трудоустроиться более 1,6 тысячи человек.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что инвесторы активно вкладывают средства в создание промышленных технопарков и научных центров.

До этого Ефимов сообщил, что город определил инвестора, который займется редевелопментом участка бывшей промзоны № 37а «Южное Очаково». В результате в Москве появится три тысячи новых рабочих мест.

Столичное руководство также приняло решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории, расположенной в ЮЗАО по адресу улица Обручева, 23–25а.

Новая Москва Владислав Овчинский Владимир Ефимов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте