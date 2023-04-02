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Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Майами

Евгений Белоусов
Спорт
Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Майами
Фото: shutterstock

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Об этом стало известно в воскресенье, 2 апреля.

— Очень жаркий день. Жаркая погода. Я в великолепных кондициях. Я не устал. Ничего не болит. Очень рад, что совладал с собой и контролировал ход поединка, — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

В финале Медведев обыграл одиннадцатую ракетку мира, итальянца Янника Синнера со счетом 7:5, 6:3. Соперники провели на корте полтора часа.

Медведев на протяжении долгого времени не проигрывал своим оппонентам, однако 19 марта его победную серию из 19 матчей прервал испанец Карлос Алькарас в финале турнира ATP серии Masters.

Это был четвертый финал для российского теннисиста за пять недель. Ранее он стал победителем соревнований в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Теннисисты из России и Белоруссии должны будут подписать декларацию «о нейтралитете» для получения допуска к участию в Уимблдонском турнире, сообщил Tennis Majors.

Даниил Медведев США Теннис
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