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Теннисист Карлос Алькарас обыграл Даниила Медведева в финале турнира ATP

Юлия Курганова
Спорт
Теннисист Карлос Алькарас обыграл Даниила Медведева в финале турнира ATP
Фото: shutterstock

Теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс», который проходил в воскресенье, 19 марта, в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу теннисиста из Испании, который был посеян на турнире под первым номером. Медведев получил пятый номер посева.

Благодаря этой победе Алькарас вернет себе звание первой ракетки мира. Сейчас лидером рейтинга является серб Новак Джокович.

В этой встрече прервалась победная серия Медведева, которая насчитывала 19 матчей. Он вышел в финал четвертого турнира за пять недель. Ранее россиянин стал победителем соревнований в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Призовой фонд турнира составляет 8,8 миллиона долларов.

18 марта Даниил Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Матч закончился со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу россиянина.

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