Медведев одержал 19-ю победу подряд и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (Соединенные Штаты). Призовой фонд соревнований составляет 8,8 миллиона долларов.

Матч закончился со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Медведева, который был посеян на турнире под пятым номером. Американский теннисист имел 14-й номер посева. Спортсмены провели на корте 1 час 46 минут. Россиянин выиграл, реализовав восьмой матчбол.

В финале Медведев, который одержал 19 побед подряд, встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер посева) и итальянцем Янником Синнером (11).

16 марта сообщалось, что Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, одержав победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокину. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты, встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5.

Медведев также одержал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, прошедшего в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась 4 марта со счетом 6:2, 6:2.