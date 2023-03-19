Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медведев одержал 19-ю победу подряд и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Юлия Курганова
Спорт
Медведев одержал 19-ю победу подряд и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: shutterstock

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (Соединенные Штаты). Призовой фонд соревнований составляет 8,8 миллиона долларов.

Матч закончился со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Медведева, который был посеян на турнире под пятым номером. Американский теннисист имел 14-й номер посева. Спортсмены провели на корте 1 час 46 минут. Россиянин выиграл, реализовав восьмой матчбол.

В финале Медведев, который одержал 19 побед подряд, встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер посева) и итальянцем Янником Синнером (11).

16 марта сообщалось, что Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, одержав победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокину. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты, встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5.

Медведев также одержал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, прошедшего в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась 4 марта со счетом 6:2, 6:2.

победа Даниил Медведев Соревнования Теннис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте