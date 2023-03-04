Медведев обыграл Рублева в финале турнира ATP в Дубае

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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), прошедшего в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась в субботу, 4 марта, со счетом 6:2, 6:2.

Медведев одержал победу уже в третьем турнире ATP за последние две недели. Победная серия теннисиста в настоящее время составляет 14 матчей.

Россиянин стал третьим теннисистом с 2021 года, выигравшим в трех турнирах за столь сжатые сроки. Аналогичного результата удавалось добиться норвежцу Касперу Рууду и канадцу Феликсу Оже-Альясиму.

Накануне Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира — серба Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP. Призовой фонд соревнования составляет более 2,8 миллиона долларов. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу третьей ракетки турнира.

19 февраля российский теннисист обыграл итальянского атлета Янника Синнера в финале турнира ATP в Роттердаме. Тогда матч закончился со счетом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу Медведева.