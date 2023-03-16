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Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Юлия Курганова
Спорт
Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: shutterstock

Теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, одержав победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокину.

Продолжительность матча составила 1 часа 44 минуты, встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5.

В следующем круге россиянин сыграет с Фрэнсисом Тиафо из США, который обыграл британца Кэмерона Норри.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Его общий призовой фонд составляет 8,8 миллиона долларов.

Даниил Медведев одержал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, прошедшего в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась 4 марта со счетом 6:2, 6:2.

До этого Медведев обыграл первую ракетку мира — сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP. Призовой фонд соревнования составляет более 2,8 миллиона долларов. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4.

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