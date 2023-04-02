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«Челси» уволил Грэма Поттера с должности главного тренера

Евгений Белоусов
Спорт
«Челси» уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
Фото: EPA / ТАСС

Лондонский футбольный клуб «Челси» объявил об уходе Грэма Поттера с поста главного тренера команды. Временным тренером назначен Бруно Сальтор.

— Мы с высочайшим уважением относимся к нему как к тренеру и как к человеку. Он всегда вел себя профессионально и честно, и мы все разочарованы таким итогом, — говорится в сообщении.

Клуб совместно с болельщиками будет поддерживать Сальтора, говорится на сайте «Челси».

Недавно немецкий футбольный клуб «Бавария» объявил об уходе Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера и назначении Томаса Тухеля на эту должность.

Решение было принято генеральным директором Оливером Каном и членом спортивного совета Хасаном Салихамиджичем после консультаций с президентом клуба Гербертом Хайнером.

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