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Умер чемпион СССР 1978 года по боксу Игорь Высоцкий

Ирэна Колесова
Спорт
Умер чемпион СССР 1978 года по боксу Игорь Высоцкий
Фото: patriarchia.ru

Чемпион СССР 1978 года по боксу в тяжелом весе Игорь Высоцкий скончался на 70-м году жизни. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Высоцкий один раз одержал победу на чемпионате Советского союза, а также три раза выигрывал бронзу на этом турнире. Он стал единственным спортсменом, которому удалось два раза победить трехкратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира кубинца Теофило Стивенсона. Победные для советского спортсмена поединки происходили в Гаване и в Минске.

Кроме того, Высоцкий был одним из трех отечественных боксеров, которые участвовали в поединках с прославленным американцем Мохаммедом Али. К сожалению, в 1980 году Высоцкому не удалось отобраться на Олимпийские игры в Москве. Это стало для него сигналом к тому, чтобы завершить спортивную карьеру.

В последние годы спортсмен открыл в Мытищах Московской области «Спортивный клуб Высоцкого» для занятий детей боксом, занимался бизнесом, снимался в кино.

18-летняя российская спортсменка Анастасия Демурчян победила австралийскую соперницу Кей Скотт в финале за звание чемпиона мира по боксу в весовой категории до 70 килограммов. Для Демурчян это победа стала первой на чемпионате мира. У спортсменки уже есть титул чемпионки России, который она заслужила в октябре 2022 года.

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