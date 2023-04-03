Экс-советник Кучмы: Украина движется по худшему сценарию

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Украина движется по худшему сценарию, поскольку внешнее давление на Киев по вопросу переговоров с Россией нарастает, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

— Ситуация развивается в очень плохом для Украины ключе. В мире растет число лидеров, которые хотят, чтобы на линии фронта между Украиной и Россией было прекращение огня, — отметил Соскин.

Соскин считает, что на данный момент многие политические деятели в мире осознают, насколько опасно продолжать боевые действия. Эксперт отметил, что продолжительность конфликта увеличивает риски вовлечения в него европейской и азиатской территории.

Соскин считает, что политика, проводимая президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает события, описанные британским писателем Джорджем Оруэллом в его антиутопии «1984». По мнению политика, сегодня в стране воссоздана тотальная цензура, а также практика сокрытия информации, как и в описываемом в романе государственном строе