«Решение выступать или нет — за артистом»: директор МакSим объяснил ее самочувствие на концертах

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Певица МакSим в последнее время очень беспокоит фанатов своим состоянием. В середине марта артистке стало плохо во время концерта в Сочи, ей вызвали скорую помощь. Поклонники испугались на нее и стали писать, чтобы певице дали время на отдых. Такие сообщения прокомментировал директор исполнительницы Павел Назаров.

— Решение выступать перед своим зрителем или нет всегда остается за артистом! Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало. Люди это видят, понимают и поддерживают любимого артиста в любых ситуациях!, — написал Назаров в личном блоге.

Он отметил: все, кто обиделся на певицу из-за ее состояния на концертах, не являются ее настоящими поклонниками. По его словам, в любой ситуации истинные зрители и фанаты должны поддерживать своих кумиров и относиться к ним с пониманием.

Певица МакSим в 2022 году серьезно переболела коронавирусом, за ее жизнь боролись врачи и буквально вытащили ее с того света. Что могло стать причиной ухудшения самочувствия знаменитости и не является ли это последствием COVID-19, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.