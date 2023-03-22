«Нужны годы на восстановление»: врач объяснила, почему МакSим резко стало плохо на концерте

Фото: Telegram / marina_maksim

В Сети ведутся жаркие споры о состоянии певицы Марины Абросимовой, более известной под псевдонимом МакSим, которая 18 марта сорвала собственный концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем. При этом в 2022 году она серьезно переболела коронавирусом. Что могло стать причиной ухудшения самочувствия знаменитости и не является ли это последствием COVID-19, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

По сообщениям поклонников, певица с самого начала выступления выглядела вялой, с трудом передвигалась и попадала в ноты. Исполнив пять композиций, знаменитость удалилась со сцены, а позже извинилась перед слушателями, рассказав о плохом самочувствии: у нее поднялось давление, закружилась голова, пропал голос.

Как рассказала в беседе с «ВМ» врач-терапевт Лариса Алексеева, звезда могла просто заразиться острой респираторной инфекцией, поскольку сейчас вирусы особенно активны.

— Я полагаю, что у нее простуда или обычный грипп, так как среди симптомов встречается хрипловатость. Это явный признак ОРВИ, — отметила врач.

Однако Алексеева также предположила, что симптомы, которые перечислила певица, могут указывать на развитие постковидного синдрома.

— Постковид как раз проявляется повышенным давлением или, напротив, гипотонией, то есть пониженным. У человека возникает необъяснимая усталость. А поскольку МакSим — певица и самое слабое место у нее — это гортань, поэтому и появилась хрипота. Постковид всегда бьет по самым слабым органам. При этом он возникает спустя 3–6 месяцев после выздоровления от коронавируса и длится максимум год. Но мы все чаще наблюдаем за тем, как его сроки увеличиваются, — рассказала терапевт.

Певица очень рано вышла на сцену, поскольку после тяжелой формы коронавирусной инфекции, пережив процедуры с применением аппаратов ИВЛ и ЭКМО, ей нужно не менее четырех лет для полного восстановления, подчеркнула Алексеева.