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Приметы и советы

МакSим сорвала концерт в Сочи, ей потребовалась экстренная помощь медиков

Юлия Курганова
Общество
МакSим сорвала концерт в Сочи, ей потребовалась экстренная помощь медиков
Фото: Youtube / ШАСТУН

В субботу, 18 марта, в Сочи должен был пройти концерт певицы МакSим. Она до последнего не отменяла выступление, несмотря на плохое самочувствие. В результате во время концерта ей потребовалась срочная помощь врачей. Представитель артистки рассказала, что случилось.

Концерт исполнительницы на курорте Роза Хутор начался вовремя. МакSим вышла на сцену, поприветствовала фанатов и начала выступление. Однако зрители сразу обратили внимание на изменившийся голос звезды. Судя по всему, певице стало плохо, она не могла исполнять свои хиты. Поклонники поддерживали ее и подпевали как могли.

С трудом исполнив несколько песен, знаменитость положила микрофон и ушла со сцены. За кулисами ей понадобилась помощь медиков, которые дежурили на площадке.

— Марине внезапно стало плохо, сейчас ее осматривают врачи. Она до последнего не хотела отменять концерт, так как это ее работа. Но организм не справился и дал сбой. Возможно, потому что было сложное расписание, много съемок. Еще днем у нее поднялось давление, кружилась голова, появилась слабость. Врач старался стабилизировать состояние, и на саундчеке все было хорошо. Однако на концерте случилось то, чего никто не ожидал, — сообщила «СтарХиту» PR-менеджер Яна Богушевская.

В прошлом году исполнительница перенесла тяжелую болезнь. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время певицу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. 31 июля стало известно об улучшении состояния артистки.

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