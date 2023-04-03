В США с рельсов сошли 25 вагонов с пивом

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В США с рельсов сошли одновременно 25 вагонов, груженных пивом. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает американский телеканал NBC.

— С рельсов сошли порядка 25 вагонов, в которых перевозилось пиво, — сообщили в эфире канала.

По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор штата Монтана Грег Джианфорте заявил, что получил всю оперативную информацию о произошедшем, будут мобилизованы все ресурсы для устранения последствий. Власти штата не считают, что авария может нести какую-либо угрозу экологии.

В последние десять лет в США каждый год сходит с рельсов порядка тысячи поездов. Один из самых опасных случаев произошел 3 февраля в штате Огайо. Там сошли с рельсов, вспыхнули и взорвались вагоны, которые перевозили химические вещества.

В Китае скоростной пассажирский поезд D2809, направлявшийся из городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу в город Гуанчжоу провинции Гуандун, частично сошел с рельсов. Машинист погиб, еще восемь человек получили травмы.