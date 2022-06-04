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Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Китая

Георгий Соланович
В мире
Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов на юге Китая
Фото: Depositphotos

Скоростной пассажирский поезд D2809, направлявшийся из городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу в город Гуанчжоу провинции Гуандун, частично сошел с рельсов. Машинист погиб, еще восемь человек получили травмы, сообщили на Центральном телевидении КНР в субботу, 4 июня.

Инцидент произошел в китайской провинции Гуйчжоу в 5:30 по московскому времени. Состав перед въездом на станцию врезался в сошедший на пути сель, в результате чего седьмой и восьмой вагоны сошли с рельсов, причем один из них вынесло на платформу станции.

Машинист скончался, семь пассажиров и проводник получили травмы, им оказана медицинская помощь. Остальных 136 граждан успешно эвакуировали. На данный момент на месте аварии идет ликвидация последствий ЧП и выяснение его причин, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что товарный поезд сошел с рельсов в московском районе Люблино. Инцидент произошел на Иловайской улице, строение 16. Сошли шесть вагонов, в результате происшествия два человека получили травмы.

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