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Два человека пострадали при сходе с рельсов поезда на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, Иловайская улица, с16 Карта всех событий
Товарный поезд сошел с рельсов в столичном районе Люблино. Об этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Уточняется, что инцидент произошел на Иловайской улице, строение 16. В результате два человека пострадали.
— Сошли шесть вагонов, — рассказал источник «ВМ».
27 января поезда Рижского направления МЖД и МЦД-2 задерживались из-за травмирования ребенка на путях. Примерно в 18:30 на остановочном пункте «Красногорская» Рижского направления МЖД ребенок вместе с родителями переходил пути в неположенном месте перед близко идущим поездом. В результате ребенок получил травму, для оказания медицинской помощи железнодорожники оперативно вызвали на место бригаду медиков.
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