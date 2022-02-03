Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два человека пострадали при сходе с рельсов поезда на юго-востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Два человека пострадали при сходе с рельсов поезда на юго-востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Иловайская улица, с16 Карта всех событий

Товарный поезд сошел с рельсов в столичном районе Люблино. Об этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел на Иловайской улице, строение 16. В результате два человека пострадали.

— Сошли шесть вагонов, — рассказал источник «ВМ».

27 января поезда Рижского направления МЖД и МЦД-2 задерживались из-за травмирования ребенка на путях. Примерно в 18:30 на остановочном пункте «Красногорская» Рижского направления МЖД ребенок вместе с родителями переходил пути в неположенном месте перед близко идущим поездом. В результате ребенок получил травму, для оказания медицинской помощи железнодорожники оперативно вызвали на место бригаду медиков.

Читайте также:
Москва Пострадавшие Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

И дыроколом по голове!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Брата раскормили, и он обнаглел

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Наращиваем объем экспорта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Все мнения
О проекте