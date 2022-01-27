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Поезда Рижского направления МЖД и МЦД-2 задерживаются из-за травмирования ребенка на путях

Евгений Белоусов

Город
Поезда Рижского направления МЖД и МЦД-2 задерживаются из-за травмирования ребенка на путях
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Красногорская Карта всех событий

Несколько электричек на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) и втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) следуют с отклонением от графика.

Уточняется, что примерно в 18:30 на остановочном пункте «Красногорская» Рижского направления МЖД ребенок вместе с родителями переходил пути в неположенном месте перед близко идущим поездом. В результате ребенок получил травму, для оказания медицинской помощи железнодорожники оперативно вызвали на место бригаду медиков.

Уже в 18:39 поезд продолжил движение. Однако теперь несколько пригородных поездов и МЦД-2 следуют с отклонением от графика, передает агентство городских новостей «Москва».

23 января стало известно, что несколько поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) следовали с задержкой из-за остановки тепловоза. По данным МЖД, тепловоз остановился в 13:50 на станции Виноградово. По этой причине три пригородных состава ездили с увеличенными интервалами. В результате железнодорожники убрали тепловоз с путей и смогли восстановить движение на участке.

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