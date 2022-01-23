Поезда Казанского направления МЖД задерживаются из-за остановки тепловоза

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Рязанское направление Московской железной дороги, станция Виноградово Карта всех событий

Несколько поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с задержкой из-за остановки тепловоза. Об этом сообщили в пресс-службе столичного перевозчика в воскресенье, 23 января.

По данным МЖД, тепловоз остановился в 13:50 на станции Виноградово. По этой причине три пригородных состава следуют с увеличенными интервалами.

— Время отставания от графика составляет от 40 до 55 минут, — отметили в пресс-службе.

В настоящий момент железнодорожники уже убрали тепловоз с путей. Сейчас специалисты занимаются восстановлением движения поездов по привычному графику, передает сообщение МЖД агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту поломки «Сапсана», который следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Сотрудники проверят порядок действий железнодорожников относительно соблюдения прав пассажиров. По предварительным сведениям, электропоезд № 758 сломался вблизи железнодорожной станции Обухово утром 23 января. Причиной стала поломка токоприемника.