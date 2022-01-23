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Транспортная прокуратура организовала проверку по факту поломки «Сапсана»

Виктория Сикерина

Происшествия
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту поломки «Сапсана»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Октябрьская железная дорога, станция Обухово Карта всех событий

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту поломки «Сапсана», который следовал из Москвы в Санкт-Петербург. Сотрудники проверят порядок действий железнодорожников относительно соблюдения прав пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 23 января.

По предварительным сведения, электропоезд № 758 сломался вблизи железнодорожной станции Обухово утром 23 января. Причиной стала поломка токоприемника.

В результате инцидента никто не пострадал.

— Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям работников Октябрьской железной дороги (ОЖД), при наличии оснований примет меры реагирования, — говорится в сообщении ведомства.

Также в пресс-службе ОЖД отметили, что в настоящий момент задержка в движении составов на маршруте составляет около часа.

— Специалисты делают все возможное для устранения неисправности и минимизации времени опоздания поезда, — заключили на официальном сайте перевозчика.

20 января стало известно, что Следственный комитет начал проверку после пожара в электричке на платформе Конобеево в Подмосковье.

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