СК и прокуратура начали проверки после пожара в подмосковной электричке

Фото: СК РФ

Россия, Рязанское направление Московской железной дороги, платформа Конобеево Карта всех событий

Следственный комитет (СК) и прокуратура начали проверки после пожара в электричке на платформе Конобеево Московской железной дороги (МЖД). Об этом в четверг, 20 января, сообщили в пресс-службе Западного транспортного управления СК.

— По факту возгорания вагона электропоезда на Казанском направлении Московской железной дороги организована доследственная проверка, — говорится в сообщении.

Возгорание произошло вечером 20 января в вагоне электрички на платформе Конобеево. Уточняется, что вспыхнуло напольное покрытие в вагоне пригородной электрички. Из-за пожара более 350 человек были эвакуированы из поезда. Пожар полностью ликвидирован.

До этого стало известно, что пожар в строительной бытовке на территории ТиНАО привел к трагедии. Возгорание произошло на территории строительной площадки по адресу улица Саларьевская, 9 в Новой Москве. Там загорелась бытовка. Огонь распространился на площади в 10 квадратных метров. После тушения пожара спасатели обнаружили на его месте тело погибшего, которое сильно обгорело.