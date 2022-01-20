Пожар произошел внутри электрички на Рязанском направлении МЖД
Возгорание случилось в вагоне электрички на платформе Конобеево Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью в четверг, 20 января.
— На железнодорожной платформе Конобеево в городском округе Воскресенск внутри вагона электропоезда произошло возгорание на площади пять квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений пассажиры были эвакуированы, вагон отцеплен, — говорится в сообщении.
Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар, отмечает агентство городских новостей «Москва».
20 января в МЧС сообщили, что пятерых человек спасли из пожара в районе Капотня, среди них двое детей. Уточняется, что пожар произошел в 12-этажном жилом здании в 5-м квартале.
На 11-м этаже горели личные вещи и мебель жильцов. Площадь возгорания достигла 35 квадратных метров.
К 18:00 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших пока не поступало.