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Пожар произошел внутри электрички на Рязанском направлении МЖД

Иван Юминов

Происшествия
Пожар произошел внутри электрички на Рязанском направлении МЖД
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Рязанское направление Московской железной дороги, платформа Конобеево Карта всех событий

Возгорание случилось в вагоне электрички на платформе Конобеево Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью в четверг, 20 января.

— На железнодорожной платформе Конобеево в городском округе Воскресенск внутри вагона электропоезда произошло возгорание на площади пять квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений пассажиры были эвакуированы, вагон отцеплен, — говорится в сообщении.

Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар, отмечает агентство городских новостей «Москва».

20 января в МЧС сообщили, что пятерых человек спасли из пожара в районе Капотня, среди них двое детей. Уточняется, что пожар произошел в 12-этажном жилом здании в 5-м квартале.

На 11-м этаже горели личные вещи и мебель жильцов. Площадь возгорания достигла 35 квадратных метров.

К 18:00 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших пока не поступало.

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