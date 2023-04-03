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Генерал ВСУ Кривонос заявил о беспомощности НАТО на Украине

Ирэна Колесова
В мире
Генерал ВСУ Кривонос заявил о беспомощности НАТО на Украине
Фото: flickr/nato

Страны НАТО оказались не в состоянии производить и поставлять Украине то количество боеприпасов, которое требует Киев. Об этом заявил экс-заместитель командующего сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос.

— Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство, — сказал Кривонос телеканалу Diaspora UA.

Кривонос добавил, что сейчас украинская армия вынуждена расходовать тысячи снарядов в день, и Запад просто не может поставить им такое количество вооружения.

Аналитик AP Барри Хэнтон выразил мнение, что западные страны закончат поддерживать украинские войска, если те не смогут улучшить свое положение на фронте посредством уже выданного им оружия. Журналист считает, что для дальнейшей поддержки Киеву нужно скорее начать контрнаступление.

Недавно глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят смысла в том, чтобы передавать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, так как у них нет шансов перед российской системой ПВО.

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