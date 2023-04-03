Психолог Серебрякова назвала признаки созависимого человека

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Созависимый человек часто страдает от своей привязанности к людям и невозможности почувствовать себя значимым. Признаки созависимости назвала Дарья Серебрякова, старший психолог реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз».

По ее словам, главный признак таких нездоровых отношений — если человек не умеет переносить одиночество. Ему все время кто-то нужен, постоянно хочется разговаривать, делиться, спрашивать.

— Созависимость — это одна из форм нарушения привязанности. Детский опыт человека формирует его тип привязанности и созависимыми чаще всего становятся люди, пережившие опыт насилия в любом виде, и имеют достаточно низкие стандарты общения, — рассказала эксперт в беседе с «Мослентой».

Эксперт отметила, что созависимый человек может долго находиться в негативных отношениях, страдать от насилия, побоев, пренебрежения и низкой самооценки, лишь бы сохранить семью. Кроме того, созависимый человек очень любит все контролировать, не умеет ощущать и уважать свои и чужие границы.

Наименее травматично расставание родителей проходит для детей младше пяти лет, а вот подростки, напротив, тяжелее переживают подобные события. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась адвокат Екатерина Лазаревич.