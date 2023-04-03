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Приметы и советы

Twitter лишил галочки верификации главный аккаунт газеты New York Times

Ирэна Колесова
В мире
Twitter лишил галочки верификации главный аккаунт газеты New York Times
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Основной аккаунт газеты New York Times лишился галочки верификации в Twitter. Теперь профиль издания в социальной сети выглядит как неофициальный.

На аккаунт New York Times подписаны более 55 миллионов человек. Ранее представители издания заявили, что прекращают платить за значок верификации, а также не готовы оплачивать своим работникам подписку на Twitter Blue.

Владелец Twitter Илон Маск с критикой отнесся к такому решению издания. Он заявил: настоящая трагедия для New York Times заключается в том, что их пропаганда «попросту перестала быть интересной».

Аккаунт американского предпринимателя и основателя SpaceX Илона Маска стал самым читаемым в социальной сети Twitter, обогнав страницу 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Стоит отметить, что миллиардер набрал огромное количество подписчиков всего за пять месяцев после того, как приобрел популярную социальную сеть.

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