Twitter лишил галочки верификации главный аккаунт газеты New York Times

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Основной аккаунт газеты New York Times лишился галочки верификации в Twitter. Теперь профиль издания в социальной сети выглядит как неофициальный.

На аккаунт New York Times подписаны более 55 миллионов человек. Ранее представители издания заявили, что прекращают платить за значок верификации, а также не готовы оплачивать своим работникам подписку на Twitter Blue.

Владелец Twitter Илон Маск с критикой отнесся к такому решению издания. Он заявил: настоящая трагедия для New York Times заключается в том, что их пропаганда «попросту перестала быть интересной».

Аккаунт американского предпринимателя и основателя SpaceX Илона Маска стал самым читаемым в социальной сети Twitter, обогнав страницу 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Стоит отметить, что миллиардер набрал огромное количество подписчиков всего за пять месяцев после того, как приобрел популярную социальную сеть.