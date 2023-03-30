Аккаунт Илона Маска стал самым читаемым в Twitter

Фото: NASA / Bill Ingalls

Аккаунт американского предпринимателя и основателя SpaceX Илона Маска стал самым читаемым в социальной сети Twitter, обогнав страницу 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в пресс-службе Книги рекордов Гиннесса.

В справочнике говорится, что миллиардер набрал наибольшее количество подписчиков в Twitter через пять месяцев после покупки платформы. В настоящее время Маск занимает первое место в социальной сети, обогнав Обаму, который удерживал этот рекорд с 2020 года.

Соцсетью на ежемесячной основе пользуется почти 450 миллионов человек. Около трети из них следят за аккаунтом Илона Маска. Каждый день на генерального директора компании Tesla подписываются свыше 100 тысяч новых фолловеров, передает сайт Книги рекордов Гиннесса.

В прошлом году американский предприниматель купил Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам бизнесмена, он заботится о будущем цивилизации и собирается сделать так, чтобы люди могли свободно говорить в рамках действующего законодательства.