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Жительница Артемовска рассказала, что ВСУ насильно вывозили детей из города

Ирэна Колесова
В мире
Жительница Артемовска рассказала, что ВСУ насильно вывозили детей из города
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Украинские военные совместно с компаниями «Белый ангел» и «Феникс» насильно вывозили детей с территории Артемовска, чтобы их родители эвакуировались на Украину. В случае отказа детей могли силой забрать из семей, рассказала РИА Новости жительница Артемовска Наталья Ткаченко.

— Дети ехали на отдых и не возвращались оттуда, и родители были вынуждены ехать на территорию Украины, даже если они того не хотели. Потом, через время, началась принудительная эвакуация детей службами «Белый ангел» и «Феникс», — рассказала Наталья.

По ее словам, жителям Артемовска сначала рекомендовали поехать на Украину семьями, а потом стали отправлять детей в санатории. При этом дети могли уехать на отдых и не вернуться домой. У родителей не было другого выбора, как отправиться на Украину в поисках своих наследников.

Через некоторое время, по словам Натальи Ткаченко, детей в Артемовске стали забирать принудительно. Доходило до того, что родители старались спрятать несовершеннолетних от неких военных, которые ездили по городу и специально искали детей.

В ночь на 3 апреля стало известно, что российским силам удалось взять Артемовск. На здании городской администрации водрузили российский флаг. Как рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, на флаге есть надпись «добрая память», посвященная погибшему в Петербурге военкору Владлену Татарскому.

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