ВДВ впервые получили «Солнцепеки» для применения в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-десантные войска впервые в истории получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», их применят в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в Минобороны.

— В Саратовской области в одном из передовых соединений войск РХБЗ впервые состоялась передача тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в интересах ВДВ... Передача экипажам модернизированных боевых машин ТОС-1А «Солнцепек» состоялась впервые в истории ВДВ, — говорится в сообщении.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Минобороны РФ

По словам начальника РХБЗ ВДВ полковника Алексея Гончарова, это оружие наводит панику у противников. Он отметил, что его умелое применение может приблизить страну к победе, передает РИА Новости.

Аналитик AP Барри Хэнтон выразил мнение, что западные страны закончат поддерживать украинские войска, если те не смогут улучшить свое положение на фронте посредством уже выданного им оружия. Журналист считает, что для дальнейшей поддержки Киеву нужно скорее начать контрнаступление.

Недавно глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят смысла в том, чтобы передавать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, так как у них нет шансов перед российской системой ПВО.