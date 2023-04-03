День финансовой грамотности для молодежи состоялся в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице состоялся день финансовой грамотности для детей и молодежи. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В рамках дня финансовой грамотности школьники и студенты узнали об основах инвестиционной грамотности, о мерах защиты от действий мошенников и рациональном потребительском поведении, — сказала министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

Для участников подготовили лекции, мастер-классы, деловые игры, выставки и налоговые консультации. Юные москвичи узнали, как устроены биржевые торги, чем опасны видеоигры для кошелька, что такое «эффект якоря», почему оплата картой выгоднее, чем наличными, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» приглашает женщин на онлайн-курс по открытию и развитию бизнеса. Курс «С чего начать развивать свой бизнес?» начнется 4 апреля. Программа будет состоять из четырех вебинаров и одного очного занятия.