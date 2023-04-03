Более 50 авторских композиций будут звучать в московских парках этим летом

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Эксперты подвели итоги 15-го сезона городского культурного проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

— Плейлист «Моспродюсер | Музыка в парках» реализуется в Москве уже седьмой год. За это время мы прослушали более 15 тысяч треков. Мы рады, что в проекте принимает участие все больше известных артистов, композиции которых занимают первые строчки российских чартов, — сказал он.

Петров отметил, что проект дает возможность победителям поделиться своим творчеством с большой аудиторией. В список победителей попали 54 авторские композиции в таких направлениях, как инди, соул, неоклассика, поп, фолк, хип-хоп и поп-рок. Треки услышат посетители сада «Эрмитаж», Парка Горького, а также парков «Ходынское поле», «Красная Пресня», «Сокольники», «Ангарские пруды», Петровского, Измайловского и других.

В нынешнем году заявки подали 1,3 тысячи артистов из 137 городов России. Среди участников оказались такие исполнители, как Елка, Васса Железнова, Звонкий, «Космонавтов нет», «Источник», Мари Краймбрери и другие, передает официальный сайт мэра Москвы.

10 и 11 июня 2023 года популярные артисты российской эстрады Niletto и Мот выступят на официальном открытии крупнейшего в России пляжного комплекса Dream Beach Club в столичном парке развлечений «Остров Мечты».