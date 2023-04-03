Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юге Камчатки
Геофизики зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9 на юге Камчатки. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Подземный толчок магнитудой 6,9 зафиксировали в 06:06 по московскому времени. Очаг землетрясения находился в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 94 километров, говорится в сообщении.
На данный момент информации о пострадавших нет.
В начале марта землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в акватории Тихого океана у южного окончания полуострова Камчатка.
Президент России Владимир Путин поручил организовать комплекс мероприятий, направленный на проведение постоянного мониторинга в сейсмоопасных регионах. Глава государства поручил правительству предоставить ему доклад о проделанной работе до 1 августа.
В конце февраля землетрясение произошло в Таджикистане на границе с Китаем. По предварительным данным, его магнитуда составила 7,3. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, могло ли это быть последствием недавнего землетрясения в Турции и на каких еще территориях могут произойти подземные толчки.