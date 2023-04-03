Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юге Камчатки

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Геофизики зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9 на юге Камчатки. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Подземный толчок магнитудой 6,9 зафиксировали в 06:06 по московскому времени. Очаг землетрясения находился в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 94 километров, говорится в сообщении.

На данный момент информации о пострадавших нет.

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В начале марта землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в акватории Тихого океана у южного окончания полуострова Камчатка.

Президент России Владимир Путин поручил организовать комплекс мероприятий, направленный на проведение постоянного мониторинга в сейсмоопасных регионах. Глава государства поручил правительству предоставить ему доклад о проделанной работе до 1 августа.

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