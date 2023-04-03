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Количество рейсов из Петербурга в Узбекистан за год выросло в два раза

Ирина Игнатенко
Общество
Количество рейсов из Петербурга в Узбекистан за год выросло в два раза
Фото: Unsplash

Туристы из Петербурга начали активно интересоваться Узбекистаном. Всего за год количество авиарейсов из Северной столицы в города соседней с Россией южной республики достигло допандемийного уровня. Об этом рассказал представитель государственной авиакомпании Республики Узбекистан в Петербурге Хушнуд Артыков.

По его словам, за последний год число рейсов из Санкт-Петербурга в Узбекистан выросло вдвое. Чаще всего петербуржцы посещают Ташкент, Самарканд и Ургенч. Следом идут Бухара, Фергана и Термез.

Также в этом году наблюдается увеличение туристического потока из Узбекистана в Санкт-Петербург, передает издание «Невские новости».

Артыков уточнил, что с 28 марта узбекская авиакомпания перешла на летнее расписание. Наблюдается спрос на апрель, май, а также летние месяцы. Узбекская сторона ожидает дальнейшего увеличения потока из Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что Иран планирует открыть прямое авиасообщение с Петербургом. Об этом сообщил заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян, передает ФАН.

После возобновления прямого авиасообщения постепенно начнет восстанавливаться туристический поток между Китаем и Санкт-Петербургом. Об этом рассказала директор Российского союза туриндустрии (РСТ) на северо-западе Екатерина Шадская.

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