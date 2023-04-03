Жители девяти районов столицы поучаствуют в обсуждении планов благоустройства возле своих домов

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С 1 по 30 апреля жителям районов Строгино, Богородское, Новокосино, Западное Дегунино, Преображенское, Царицыно, Восточный, Перово и Савеловский предлагают выразить пожелания по благоустройству скверов и общественных пространств, рядом с которыми они живут. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщил заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Дмитрий Преснов.

— Уже несколько лет в рамках проекта «Проектируем район» москвичи активно предлагают идеи для благоустройства территорий рядом с домом. В результате получаются востребованные жителями общественные пространства, где они с удовольствием проводят время. В этом году мы тестируем сбор предложений по благоустройству общественных пространств через платформу «Электронный дом», — сказал он.

По словам Преснова, онлайн-формат поможет горожанам озвучить свои идеи за считаные минуты вне зависимости от места нахождения. В апреле 2023 года будут собраны предложения по благоустройству десяти общественных пространств, в котором примут участие жители свыше 140 домов.

Для участия в опросе необходимо заполнить анкету на платформе «Электронный дом», передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках месячника по благоустройству в столице промоют транспортные тоннели. В работах будут задействованы аппараты высокого давления и специальные растворы для промывки стен инженерных сооружений. Также специалисты приведут в порядок сточные колодцы водосточной сети.