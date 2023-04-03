Психолог Сулим назвала отличия между молодым и старшим поколениями при чтении новостей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Люди старше 40 лет склонны сильнее доверять другим людям и официальным источникам информации. Об этом рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

Чаще всего люди за 40 выбирают источник информации из числа официальных СМИ. Такие издания отвечают их ценностям и потребностям.

Эксперт отметила, что люди разных возрастных групп и социальных статусов ищут новости исходя из своего контекста и своей актуальной жизненной ситуации. Более молодые люди часто ищут разные источники информации, критически оценивают полученные сведения.

Сулим добавила, что молодые люди в большинстве своем ориентированы на поиск того, что соответствует их потребностям в данный момент. Это может быть потребность в статусе, принадлежности к чему-то модному и новому, передает РИАМО.

До этого Софья Сулим рассказала, что у людей может сформироваться зависимость от чтения негативных новостей. По словам Сулим, регулярное чтение негативных новостей еще называют думскроллингом. Психолог связала тягу к плохим новостям с потребностью в безопасности, передает Nation news.

Чтобы побороть привычку читать негативные новости, необходимо найти замену, которая даст возможность испытывать положительный спектр чувств.