Гериатр Изюмов дал советы пожилым людям по подготовке к дачному сезону

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Врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Изюмов рассказал, как пожилым людям подготовиться к дачному сезону.

После длительного периода вынужденной гиподинамии, связанной с зимним сезоном, организм пожилых людей слабо подготовлен к физическим нагрузкам, смене температурного режима, активной работе в саду. Поэтому перед началом дачного сезона стоит больше гулять, наращивая темп ходьбы и пройденное расстояние.

Если при этом возникают одышка, боли в груди, стоит пройти обследование у кардиолога. Нужно взять в привычку вести дневник артериального давления.

Физическая нагрузка также может спровоцировать движение камней в почках и желчном пузыре. При наличии в анамнезе мочекаменной или желчекаменной болезни стоит пройти УЗИ почек и желчного пузыря.

При наличии проблем с суставами стоит заранее приобрети специальные фиксаторы, стельки или корсеты, передает aif.ru.

Ранее агроном Михаил Воробьев рассказал, с чего начать дачные работы весной. Специалист уверен, что начать нужно с закрытия весенней влаги. Для этого разбивают подсохшую почвенную корку граблями. Это помогает сберечь влагу, которая образовалась после таяния снега, передает МИР 24.

Основными источниками опасности на даче являются клещи, бешеные животные, овощи и самостоятельно выловленная рыба. Об этом рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.